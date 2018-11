Un vecino de San Juan gana un millón con el sorteo del 11/11

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE no le ha vuelto a fallar a Andalucía, este año con cerca de 2,6 millones de euros en premios mayores repartidos en su mayor parte entre las localidades de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, y Alcaracejos, en Córdoba.

José Vargas Carmona, vendedor de la ONCE desde hace tres años, ha repartido uno de los once premios dotados con un millón de euros que ofrecía este sorteo y 94 cupones premiados a las cinco cifras con 2.500 euros por lo que ha repartido un total de 1.235.000 euros. Vargas, que anoche no se podía acostar de los nervios, según sus propias palabras, ha vendido el grueso de esa fortuna en San Juan de Aznalfarache, entre el quiosco de Carrefour y la entrada de El Corte Inglés, aunque también vendió algunos cupones por el centro de Gelves donde también vende entre semana. “El que se haya llevado el millón se ha llevado el pelotazo, para las Navidades que vienen le va a venir de lujo”, decía nada más saber que había repartido esa cantidad. Hasta ahora había dado premios de cuatro cifras y algún Rasca de 1.000 euros pero nunca uno mayor. “Es una alegría muy grande, no se puede describir lo que se siente”, comentaba.

Otro acertante ha tenido la misma suerte en la localidad cordobesa de Alcaracejos, donde José Enrique Villareal Plaza, vendedor desde hace 17 años, vendió otra de las series dotadas con un millón de euros. Villareal cubre una ruta de pueblos que incluye Alcaracejos, Villanujeva y Villaralto en el valle de los Pedroches, aunque el vendedor cree que la mayor fortuna la he dejado en el primer municipio. En 2006, Villareal dio diez cupones premiados a las cinco cifras del sorteo del Cuponazo. “La verdad es que sí que había pensado que pudiera tocar porque ya tocaba otra vez, no he podido dormir en toda la noche”, reconocía hoy. “Este premio ha venido muy bien a la comarca, son gente que se dedican al campo, a las vacas, a la aceituna, y les hacía falta. Espero que la venta ahora vaya mejor”, añadía. José Enrique vendió también 76 cupones premiados a las cinco cifras con 2.500 euros así que ha repartido en total 1.190.000 euros.

Además, otros dos cupones premiados con 40.000 euros a las cinco cifras se vendieron en Cádiz, en esta ocasión a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que juega, y en Roquetas de Mar, en Almería, otro cupón premiado con 111.000 euros, por lo que en total este sorteo del 11 del 11 ha repartido un total de 2.576.000 euros en premios mayores entre las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz.