Sin pediatra desde mediados de julio en Salteras, según el PP

Manuel Ruiz ha lamentado que “durante los dos meses sin pediatra, los padres tienen que desplazarse a Villanueva u Olivares o bien, ser atendidos por el médico de cabecera, algo con lo que no están de acuerdo muchos padres”.

El PP de Salteras ha denunciado hoy que “el municipio se encuentra “sin asistencia pediátrica desde mediados del mes de julio y reclama a la Junta de Andalucía que cubra inmediatamente dicha vacante ante la demanda de los padres de este servicio”.

El candidato del PP de Salteras, Manuel Ruiz, ha lamentado que “un verano más, los vecinos de Salteras están sufriendo las consecuencias de la desatención de Susana Díaz por la salud de nuestros vecinos. Y es que desde mediados de Julio, no hay pediatra en el municipio con lo que los padres solo tienen dos opciones: o desplazarse a Villanueva o a Olivares para que atiendan a sus hijos, o que sean atendidos por un médico de cabecera, algo con lo que muchos padres no están de acuerdo”.

“Pero lo que más nos preocupa es que el municipio no tendría de nuevo pediatra antes de septiembre. Es decir, dos meses sin que la Consejería de Salud haya cubierto dicha vacante y dos meses sin una atención pediatrica digna para las familias de Salteras”.

“Los recortes sanitarios no afectan solo al pediatra, sino que además hemos pasado de tener dos médicos y dos enfermeros a jornada completa y un médico y un enfermero a media jornada, a un insuficiente personal sanitario de un médico y un enfermero con jornada completa y un medico a media jornada”.

“Ante esta situación, lo que todos los vecinos también hemos echado en falta es la determinación de un alcalde que debería haberse puesto del lado de sus vecinos y haber reclamado a Susana Díaz la cobertura de estas plazas. Con esta reclamación este alcalde socialista no solo hubiera cumplido con su obligación, sino que además hubiera demostrado que está al frente de este ayuntamiento para defender el interés general de Salteras y no el particular de su partido”.

Según Manuel Ruiz, “para el gobierno de Susana Díaz y para el PSOE de Salteras, la sanidad sigue estando a la cola de sus prioridades y lo demuestran hechos como esta falta de asistencia pediátrica y lo recortes en personal sanitario. Por ello, desde el PP de Salteras, reclamamos a la Junta de Andalucía que cubra inmediatamente esta plaza para garantizar un pediatra hasta septiembre”-