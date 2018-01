El Carnaval de Alcalá contará con 27 agrupaciones, una veintena menos que el año anterior

El Concurso Regional de Agrupaciones Carnavalescas contará este año con 27 agrupaciones y se celebrará del 3 al 10 de febrero en el Teatro Gutiérrez de Alba.

El Carnaval de Alcalá de Guadaíra 2018 inicia su andadura oficial con la presentación del cartel que para esta edición ha realizado el profesor y pintor alcalareño, y colaborador de La Voz de Alcalá, Javier Hermida. El acto contó con la presencia del delegado de Fiestas Mayores, Enrique Pavón, miembros de la corporación municipal y el presidente de la Asociación Alcalareña de Carnaval, Antonio Fernández Sanabria, quien dio a conocer todos los actos programados. Durante el mismo, también fue presentado el cartel infantil ganador obra de Raquel Martínez del CEIP Pedro Gutiérrez.

Enrique Pavón ha señalado que “el Carnaval de Alcalá está muy consolidado con un concurso de agrupaciones reconocido en toda la provincia y fuera de ella”. Al mismo tiempo, ha destacado “el papel y la importancia de la mujer en el carnaval de la ciudad, no sólo por la elección de las Reinas Panaderas, si no con el auge que están experimentando los grupos de mujeres en el concurso e incluso en el trabajo que realizan desde la directiva de la asociación”.

Cartel de Javier Hermida

El cartel anunciador del carnaval alcalareño este año según el propio autor es una perspectiva atrevida de una de las puertas del Teatro Gutiérrez de Alba, en contrapicado, para añadir intensidad e interés a una imagen tópica que todos los alcalareños tenemos asociada a la celebración del carnaval. Es ahí, en el Teatro, donde las agrupaciones muestran su talento y su trabajo de todo un año y, en consecuencia, ha quedado convertido en el escenario protagonista para los carnavaleros de esencia.

Por otra parte, según Hermida “no es posible olvidar que la fiesta es también una celebración callejera y multitudinaria, en la que participa todo el mundo con sus disfraces y su buen humor, por eso en los cristales de esa puerta quedan reflejados los participantes de ese bullicio, cada uno a su manera y a su juicio, o su falta del mismo, que para eso es carnaval.” En el reflejo en los cristales aparece, como recurso gráfico importante, la imagen de las luces y las bombillas instaladas en la calle, que añaden contraste, fuerza visual y referencia conceptual al asunto principal: una fiesta callejera, globos, papelillos, serpentinas y todo lo que, por experiencia, se asocia a este festival delirante y estrafalario.

Javier Hermida desarrolla su trabajo en Alcalá de Guadaíra, donde nació en 1962. Se licenció en Bellas Artes en 1985 y desde entonces trabaja como profesor de dibujo. Desde 1990 está destinado en el IES Albero, instituto del que ha sido director entre 2005 y 2012. Además, es colaborador de La Voz de Alcalá.

Sus primeros pasos como artista se concretan hacia el dibujo y la acuarela, disciplinas que definen a la larga su perfil artístico. Como dibujante trabaja regularmente para empresas de producción audiovisual, museística y de espectáculos (productoras de cine, empresas de diseño y exposiciones, de animación…) Como acuarelista, realiza exposiciones periódicas en las que se aprecia su inclinación por el paisaje y en menor grado, por la figura humana. Su producción artística, no obstante, se diversifica y extiende más allá de estos territorios pues, por exigencias profesionales o por curiosidad, no existe ámbito plástico que no haya explorado, con mayor o menor fortuna, desde el diseño gráfico hasta la pintura mural, de la animación a la escultura.

Su declarado entusiasmo hacia el mundo de la comunicación le ha procurado incursiones esporádicas en la publicidad, el vídeo o el diseño editorial. Con una reconocida trayectoria en dos ocasiones ha ilustrado el cuento de la Cabalgata de Reyes Magos y el álbum ilustrado que acaba de publicar junto a José Antonio Francés. También ha realizado el cartel de Feria de Alcalá en tres ocasiones.

Actividades de Carnaval 2018

El calendario de actividades continuará su marcha el sábado 13 de enero con la Gala de Elección de las Reinas Panaderas a las 18.00 horas en el Teatro Gutiérrez de Alba. El sábado 3 de febrero será la Gala de Coronación de la Reina Panadera Infantil a las 17.00 horas en el Gutiérrez de Alba. En dicho acto se entregarán los premios a los mejores carteles presentados por los colegios, se dará paso al pregón infantil a cargo de Silvia Palomo y habrá actuaciones de agrupaciones infantiles.

Tras estos prolegómenos dará comienzo el XXXI Concurso Regional de Agrupaciones Carnavalescas que organiza la Asociación Alcalareña de Carnaval con la colaboración de la Delegación de Fiestas Mayores, concurso en el que participarán un total de 27 agrupaciones, siendo 7 de ellas locales, además de otras tantas que llegarán desde distintos puntos Andalucía como Sevilla capital, Mairena del Alcor, Écija, San Fernando o Cádiz capital.

El concurso sí tendrá este año un importante descenso de agrupaciones participantes, suponiendo hasta una veintena menos que en la edición del pasado año. Coincide también con la implantación de la medida que la asociación ha implantado con la finalidad de evitar la ausencia de las agrupaciones que, en ocasiones dejan su actuación en el concurso si esta coincide con otra actuación en otro concurso carnavalesco.

Dicho concurso se desarrollará en el escenario del Teatro Gutiérrez de Alba entre el 3 y el 10 de febrero. Así del 3 al 8 de febrero serán las semifinales, comenzando casa sesión a las 21:00 horas, excepto el domingo que será a las 19:00 horas.

El viernes 9 de febrero será el Pregón de Carnaval y la Coronación de la Reina Panadera a partir de las 19:00 horas. A continuación, el pregón de carnaval llegará este año de la mano Alfonso Jaén. También tendrá lugar la imposición de la “XXVI Máscara de Oro” a Enrique Fuentes. La Gran Final del Concurso de Agrupaciones será el sábado 10 de febrero a las 19.00 horas dando paso al carnaval en la calle que cuenta con distintas fiestas, como la Fiesta del Hornazo el domingo 11 de febrero en el Parque Centro a partir de las 12:30 horas con la actuación de comparsas, chirigotas y cuartetos, además del reparto del típico pan con chorizo.

Al siguiente fin de semana, el viernes 16 de febrero a las 17:00 horas comenzará el desfile infantil, y por último, el Gran Desfile del Humor y la Fantasía el sábado 17 de febrero a partir de las 16:00 horas.

Desfile infantil y Gran Desfile del Humor

Salida desde el Centro de Servicios Sociales a las 17:00 horas, calle Telmo Maqueda, Plaza del Paraíso, La Plata, Plaza Cervantes, La Plazuela, calle Mairena, Plaza del Barrero, Plaza de la Almazara, calle Pepe Corzo, calle General Prim para finalizar en el Parque Centro con la entrega de trofeos a los participantes.

Por su parte el Gran Desfile del humor, el sábado 17 de febrero saldrá a las 16:00 horas de la Plaza Conde de Colombí, c/ Silos, Plaza de España, c/ Gestoso, c/ Rafael Santos, Plaza Don Paulino, c/ Pescadería, c/ Alcalá y Ortí, Plaza Cervantes, La Plazuela, c/ Mairena, c/ Callejuela del Carmen, rotonda Cruz del Inglés, c/ Arahal, Avda Santa Lucía, c/ Alcalá de Henares, Plaza Rey, c/ Cuenca, c/ Córdoba, c/ Moguer ,terminando en el Centro Cívico Medina de Haro con baile de disfraces, actuaciones de grupos, música con DJ y se nombraran los premios de carrozas, grupos de disfraces, parejas e individuales. Las carrozas y todos los participantes deben inscribirse previamente en la asociación.