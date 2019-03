La Policía Local alerta de posibles estafas a personas mayores en domicilios de Alcalá

La Policía Local de Alcalá ha detectado una posible estafa que se está realizando en domicilio a personas mayores. Sus autores se presentan como vendedores de productos milagro.

Su modus operandi consiste en introducirse en las viviendas y convencer a las personas con todo tipo de argumentos y de forma insistente para que compren una serie de artículos mediante un contrato de financiación. En la mayoría de los casos, advierte la Policia, “las personas ceden no porque están convencidos del producto sino porque desean terminar con la situación violenta de tener a personas extrañas en su casa”. Durante la conversación, el vendedor no repara en utilizar argumentos y chantaje al cliente del tipo como que si no realizan la venta, la empresa tomará una decisión drástica de hacer que como vendedor quede en paro.

Ante esta situación, la Policía Local aconseja en primer lugar que “no se deje entrar a la vivienda a ningún vendedor si no está convencido de lo que va a hacer, que, en caso de dudas, lo mejor es que la persona diga que no desea nada”. También que la persona reflexione no sobre la cantidad mensual que tendrá que pagar sino sobre el importe total de la compra.

En caso de que desee que los vendedores abandonen su vivienda, se aconseja que se le diga claramente o si no se consigue que se llame a la Policía Local (112 ó 955796360). Si la persona cambia de opinión tras haber efectuado la compra, debe saber el derecho que tiene de 14 días para devolver el producto con la devolución correspondiente del dinero.

Ante cualquier duda, el Ayuntamiento cuenta además con el servicio de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) cuya oficina se sitúa en el Centro de Servicios Sociales con atención al público.

Horario: lunes, miércoles y jueves de 10.00 a 13.00 horas

Teléfono 955796298 o el mail omic@alcalaguadaira.org.