El Ayuntamiento de Alcalá podrá consultar antecedentes penales y delitos sexuales

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Subdelegación del Gobierno firman un protocolo para la consulta municipal de la inexistencia de antecedentes penales y delitos de naturaleza sexual a través de la Plataforma de Intermediación de datos entre las adminsitraciones públicas del Ministerio de Justicia. Las administraciones locales tramitan una serie de procedimientos en los que se hace necesario la constatación de estas circunstancias, por ejemplo para el empleo relacionado con profesiones que impliquen el contacto habitual con menores (centros deportivos, piscinas, colegios…), para los que existen varias vías, de las cuales ésta posibilidad resulta más rápida.

En el transcurso de la reunión con el representante del ejecutivo nacional, la alcaldesa ha tratado otros aspectos relacionados con la seguridad ciudadana en la ciudad, según han informado en un comunicado. Sin embargo, a pesar de convocar a los medios, no ha ofrecido ningún detalle. En la reunión no ha estado presente Germán Terrón, delegado de Seguridad. Alcalá, según los últimos datos del balance de criminalidad es la segunda ciudad de la provincia con más infracciones, sólo por detrás de la capital. A esta circunstancia se suma la merma de la plantilla de la Policía Local con once jubilaciones.

Además, han acordado un protocolo de para el desarrollo de actividades de información, sensibilización y prevención contra la violencia sobre la mujer y la seguridad vial en el ámbito deportivo, y otro relacionado con la protección de los menores.