Dimite una concejala de Alcalá tras demandar la alcaldesa a un familiar

La concejala socialista Pilar Benítez Díaz ha presentado su dimisión esta misma mañana en el registro del Ayuntamiento. Con esta, sería la sexta en lo que va de mandato en las filas socialistas.

La edil socialista y delegada de vivienda del Ayuntamiento de Alcalá, Pilar Benítez, ha dimitido después de que conociese ayer que la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y el gerente de Servicios Urbanos, José Manuel Rodríguez, hayan puesto una demanda en el Juzgado a varios militantes de la agrupación del PSOE local, entre los que se encontraba “un familiar muy directo”, por motivos “políticos”.

La ya exconcejala asegura que no le habían comunicado previamente la situación, “ni siquiera para intentar mediar en tan desagradable situación”.

Pilar Benitez, tras conocer los hechos, intentó contactar con la alcaldesa que “ni le cogió el teléfono ni le devolvió la llamada”. Estas circunstancias, afirma Benítez, “planean un conflicto de intereses que no puedo ignorar, puesto que me coloca en una posición realmente delicada e incómoda”, obligándola a dimitir. Por el momento, la ejecutiva local del PSOE, consultada por La Voz de Alcalá, no ha dado su versión de los hechos, aunque anuncia que emitirá un comunicado.

La guerra en el seno de la agrupación continúa abierta y el siguiente en la lista socialista es David Hildalgo Gámez, que se ha mostrado abiertamente contrario a la posición de Ana Isabel Jiménez. La dimisión se produce en plena campaña electoral andaluza y a seis meses de las elecciones municipales.

Pilar Benítez tomó posesión de su acta de concejal en junio de 2016, manteniéndola hasta ahora, tras la dimisión del exalcalde Antonio Gutiérrez Limones. En el anterior mandato, de 2013 a 2015, fue concejal y estuvo al frente de la Delegación de Comercio y Distrito Sur.